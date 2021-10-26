Акция протеста против бракосочетания бывшей принцессы Мако прошла в Токио

Мирная акция протеста с участием около 130 человек против бракосочетания бывшей принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино, и ее избранника Кэя Комуро прошла в районе токийского парка Хибия.

По данным организаторов, протестующие начали свое шествие от центрального входа в парк, расположенного недалеко от станции «Утиваиваите», в полдень. Маршрут составляет около 2 км вдоль улиц города.

В ходе акции протестующие несли в руках плакаты, на которых содержатся призывы не допустить бракосочетания принцессы, «предотвратить обман» и «защитить императорскую семью». На многих из них под текстом нанесены также фотографии Кэя Комуро и его матери.

Утром вторника Мако и ее бывший однокурсник Кэй Комуро официально зарегистрировали брак. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. Завтра в домовой книге императорского дворца будет сделана соответствующая запись о том, что принцесса Мако, которая теперь официально стала Мако Комуро, выходит из состава императорской семьи.

Около 10 утра (04.00 мск) принцесса, облаченная в украшенное брошью светло-зеленое платье и держа в руках букет невесты, покинула резиденцию, где проживала до этого со своей семьей. Ее провожали ее родители – наследный принц Акисино с супругой, а также младшая сестра. Перед тем, как сесть в автомобиль, она несколько раз поклонилась родителям, обнялась с сестрой, затем коротко поприветствовала и также поклонилась ожидавшим ее представителям СМИ и японцам.

Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора около 10 утра вторника. Завтра в домовой книге императорского дворца будет сделана соответствующая запись о том, что принцесса Мако, которая теперь официально стала Мако Комуро, выходит из состава императорской семьи.

С учетом неоднозначного отношения в обществе к этому браку, обычных в этих случаях пышных церемоний, сопровождающих замужество представительницы императорской семьи, проводиться не будет.

Как ожидается, в 14 часов по местному времени (08.00 мск) новобрачные выступят с обращением в присутствии журналистов, однако не будут отвечать на вопросы.

Накануне бракосочетания принцесса нанесла частный визит почетному императору Акихито и императрице Митико – своим дедушке и бабушке, а в конце прошлой неделе – посетила резиденцию своих дяди и тети – действующих императора Нарухито и императрице Масако.

Тем временем генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно поздравил старшую дочь наследного принца Акисино, бывшую принцессу Мако, и ее избранника Кэя Комуро с бракосочетанием и пожелал им «бесконечного счастья».

«Искренне желаем бесконечного счастья и надеемся на дальнейшее процветание императорской семьи», – подчеркнул он.

Напомним, в сентябре Кэй Комуро – жених принцессы Мако, старшей дочери японского наследного принца Акисино, вернулся в Токио спустя три года отсутствия, чтобы, как ожидается, сочетаться с принцессой браком.