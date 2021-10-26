Попавший в ДТП в Калмыкии автобус не соответствовал требованиям безопасности

Пассажирский автобус, столкнувшийся с «КамАЗом» в Калмыкии, не был оборудован отвечающими требованиям безопасности ремнями безопасности, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Республике Калмыкия.

«Автобус «Неоплан 116» был выпущен в рейс по маршруту Махачкала – Санкт-Петербург с ремнями безопасности, неприспособленными для их использования. Это привело к тому, что водитель допустил выезд автобуса на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем «Камаз» с прицепом, в результате чего пассажиры автобуса, будучи не пристегнутыми ремнями безопасности, получили травмы различной степени тяжести, от которых шесть человек скончались», – говорится в сообщении на сайте СК.

Также в СК сообщили, что владелец автобуса задержан.

«В настоящее время 52-летний предприниматель г. Махачкалы и 35-летний владелец автобуса задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в офисах и доме индивидуального предпринимателя, а также в служебных кабинетах автовокзала Махачкалы проведены обыски, изъята необходимая документация и мобильные телефоны.

Ранее стало известно, что следственными органами СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м километре автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь (территория Яшкульского района Республики Калмыкия), по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В воскресенье ночью в Калмыкии грузовик «КамАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавший по маршруту Махачкала-Санкт-Петербург. Погибли шесть человек, в том числе ребенок, восемь пострадали.