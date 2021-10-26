 

Отношение жителей Финляндии к РФ значительно ухудшилось

26.10.2021, 9:02, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеБольше половины финнов считают Россию военной угрозой, следует из результатов опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (Eva). В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – лишь 34% участников опроса.

В исследовании говорится, что за такой вариант проголосовали 60% респондентов. Также, по информации аналитиков, жители Финляндии в целом стали негативнее относиться к России, передает РИА «Новости».

В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – 34% участников опроса. Отрицательное отношение к стране выросло с 30 до 45%.

Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждает, что финны внимательно следят за событиями в РФ и действиями страны на мировой арене и отмечают «негативные события».

Отмечается, что хуже к стране стали относиться представители молодого поколения.

Результаты исследования основаны на ответах более 2 тыс. человек, полученных за период с марта по апрель. Респонденты представляют все население страны с 18 по 79 лет.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте. В НАТО заявили, что ценят конструктивный диалог между Хельсинки и Москвой.



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