Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от взрыва газа в Набережных Челнах

В результате взрыва газа в Набережных Челнах пострадали пять человек, один из которых погиб, три человека госпитализированы – двое пострадавших в тяжелом состоянии, один ребенок в удовлетворительном, еще одному пациенту помощь оказана амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным на 8.40 26.10.21, в результате происшествия в Набережных Челнах пострадали пять человек, один из которых погиб. Три человека госпитализированы. Состояние подростка 2004 года рождения оценивается как тяжелое – в настоящее время готовится его медицинская эвакуация в медицинскую организации Казани, для него будет организована телемедицинская консультация специалистов федерального центра Минздрава России. Пострадавший 1951 года рождения также в тяжелом состоянии продолжит получать медпомощь в Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов, его состояние также тяжелое», – передает РИА Новости слова Кузнецова.

Он уточнил, что состояние пострадавшего ребенка 2010 года рождения оценивается как удовлетворительное, еще одному пациенту медпомощь оказана амбулаторно.

«Оказание медпомощи пострадавшим в результате происшествия находится на личном контроле Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко», – подчеркнул Кузнецов.

Напомним, в понедельник на двух последних этажах пятиэтажного дома в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа. По последним данным МЧС, в результате взрыва оказались разрушены шесть квартир. Из-под завалов извлекли ребенка. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Причиной взрыва стала утечка газа. В пресс-службе Минздрава Татарстана Число сообщили, что число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти, одна пострадавшая скончалась.