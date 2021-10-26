 

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от взрыва газа в Набережных Челнах

26.10.2021, 9:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВ результате взрыва газа в Набережных Челнах пострадали пять человек, один из которых погиб, три человека госпитализированы – двое пострадавших в тяжелом состоянии, один ребенок в удовлетворительном, еще одному пациенту помощь оказана амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным на 8.40 26.10.21, в результате происшествия в Набережных Челнах пострадали пять человек, один из которых погиб. Три человека госпитализированы. Состояние подростка 2004 года рождения оценивается как тяжелое – в настоящее время готовится его медицинская эвакуация в медицинскую организации Казани, для него будет организована телемедицинская консультация специалистов федерального центра Минздрава России. Пострадавший 1951 года рождения также в тяжелом состоянии продолжит получать медпомощь в Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов, его состояние также тяжелое», – передает РИА Новости слова Кузнецова.

Он уточнил, что состояние пострадавшего ребенка 2010 года рождения оценивается как удовлетворительное, еще одному пациенту медпомощь оказана амбулаторно.

«Оказание медпомощи пострадавшим в результате происшествия находится на личном контроле Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко», – подчеркнул Кузнецов.

Напомним, в понедельник на двух последних этажах пятиэтажного дома в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа. По последним данным МЧС, в результате взрыва оказались разрушены шесть квартир. Из-под завалов извлекли ребенка. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Причиной взрыва стала утечка газа. В пресс-службе Минздрава Татарстана Число сообщили, что число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти, одна пострадавшая скончалась.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / Киевлянин хотел отправить в Мьянму деталь истребителя “МиГ-29” – таможенники

27.08 / Из-за задымления в шахте на Урале эвакуировали около 200 человек

07.07 / Стрельба в Киеве. В полиции говорят, что речь идет о конфликте между новым и старым владельцами квартиры

05.10 / Академик РАН раскритиковал версию «Гринпис» о причинах гибели животных на Камчатке

17.08 / «Не стоит недооценивать способность Джо облажаться» — Politico рассказала о непростых отношениях Байдена и Обамы

03.04 / Собчак заступилась за Познера перед главредом «Дождя»

02.07 / “Хотела сделать это на своих условиях”. Экс-супруга Деппа Херд впервые стала матерью и показала новорожденную дочь

05.10 / Председатель бундестага призвал к более тесному и честному сотрудничеству с Россией

24.12 / Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад

16.06 / СМИ показали возможный интерфейс новой Windows

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика