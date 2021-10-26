 

“Детей уложили, теперь свидание”. Катя Осадчая показала романтический вечер с мужем Юрием Горбуновым

26.10.2021, 9:00, Новости дня
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“Как мы второй час подряд укладываемся спать”, – подписала снимок 38-летняя Осадчая.

На следующих фото Осадчая запечатлена со своим мужем – продюсером и телеведущим Юрием Горбуновым. Пара сидит возле камина, делает селфи, обнимается и целуется.

“Детей уложили, теперь у нас свидание”, – подписала фото Осадчая.

фотогалерея
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Скриншот: kosadcha / Instagram


Скриншот: kosadcha / Instagram


Скриншот: kosadcha / Instagram


Скриншот: kosadcha / Instagram


Скриншот: kosadcha / Instagram

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.

Осадчая и Горбунов поженились в 2017-м, в том же году у них родился первый сын Иван. 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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