Джонсон во время разговора с Путиным подчеркнул важность суверенитета Украины

“Премьер дал ясно понять, что нынешние отношения Великобритании и России – не те, которых мы хотели бы. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе в связи с отравлением в Солсбери в 2018 году [бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии]. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины”, – говорится в сообщении.

Также Джонсон заявил, что как постоянные члены Совета Безопасности ООН и “крупные мировые экономики с долгой общей историей”, Великобритания и Россия несут ответственность за совместную работу по решению общих проблем, таких как изменение климата и защита международных соглашений, таких как ядерная сделка с Ираном.

Джонсон и Путин также обсудили ситуацию в Афганистане и борьбу с изменением климата.

Пресс-служба Путина сообщила, что в ходе разговора “выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений”.

Также в Кремле вновь повторили пропагандистские выражения о “внутриукраинском конфликте” на Донбассе.

“Владимир Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договорённостей”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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