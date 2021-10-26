Более 7 млн украинцев полностью привились от коронавируса, 9 млн – одной дозой

Первую прививку получили 185 786 человек, вторую – 69 134.

С начала кампании хотя бы одну дозу получили 9 151 478 человек, 7 058 802 – завершили вакцинацию. Всего в Украине сделали 16 210 280 прививок.

Как подчеркнули в Минздраве, 94% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные.

По данным ведомства, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 123 тыс. Еще 86 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, 45 тыс. – AstraZeneca.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1980339365462492

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 26 октября в Украине подтвердили почти 2,8 млн случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки установлен рекорд смертности – 734 человека.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней украинцев.

—