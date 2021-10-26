 

“Буквально до нескольких процентов”: украинский эксперт Калиниченко предрек крах рейтинга Зеленского

26.10.2021, 8:46, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем показываю исследования социологических служб. Так считает украинский политический аналитик Алексей Калиниченко.

По словам Калиниченко, рейтинг любого главы государства логично и закономерно падает со временем. Однако в период правления Зеленского украинские граждане столкнулись как с персональными, так и с общими проблемами, связанными с невыполнением главы государства и его команды своих обещаний.

Специалист отметил, что Владимир Зеленский не соответствует образу учителя Василия Голобородько – главного героя телесериала “Слуга народа”, благодаря роли которого Зеленский обрел оглушительную популярность среди населения. Это несоответствие особенно заметно для жителей юго-востока Украины, которые поддерживали политика из-за его обещаний остановить войну на Донбассе. Кроме того, украинский лидер так и не отправил в тюрьму экс-президента Украины Петра Порошенко, который был его главным оппонентом на выборах и был преступником в глазах народа.

Алексей Калиниченко полагает, что в будущем рейтинг Зеленского может обрушиться “буквально до нескольких процентов”. Однако эксперт подчеркнул, что социологи могут сообщать другие значения по заказу заинтересованных лиц.



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