 

Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У

26.10.2021, 8:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент Республики Корея Ро Дэ У умер в возрасте 88 лет, сообщило агентство Ренхап.

Ро Дэ У исполнял обязанности главы государства с февраля 1988 года по февраль 1993 года, передает ТАСС. Он выдвигался на этот пост от Демократической либеральной партии. Ро Дэ У стал первым президентом страны, избранным на пять лет без права переизбрания.

Напомним, в 1995 году в Южной Корее начался суд над экс-президентом Чон Ду Хваном и его преемником Ро Дэ У. Первого приговорили к смертной казни, а позднее заменили ее на пожизненное заключение, Ро Дэ У дали 22,5 года тюрьмы. Но в 1998 году они были помилованы президентом Ким Дэ Чжуном.



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