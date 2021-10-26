Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда

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26.10.2021, 8:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссиянин Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб в результате нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда, заявили в полиции долины Темзы.

«Семья Леонида Юрьевича Лабошина почтила его память. Он скончался после инцидента <…> в Ботли в воскресенье 17 октября», – передает РИА Новости сообщение правоохранительных органов.

Лабошин родился в Санкт-Петербурге и окончил СПбГУ. Позже его пригласили на работу в Оксфордский университет в качестве программиста, где он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. Лабошину был 31 год.

«Леонид был невероятно чутким, умным и способным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей. Любил играть на гитаре и учился играть на скрипке и пианино. Он любил музыку», – приводит полиция слова семьи погибшего.

Ранее стражи порядка сообщили, что 17 октября на мужчину совершили нападение, от ножевых ранений он скончался на месте. После этого началось расследование, при этом личность погибшего на тот момент не стали раскрывать.

По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Юджина Комана. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.

Напомним, в ноябре 2012 года тело Алекандра Перепеличного обнаружили неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Он вышел на утреннюю пробежку, в ходе которой упал и умер. СМИ заявляли даже об «убийстве» Перепеличного, но британские власти признали его смерть естественной. Бизнесмен являлся информатором по «делу Магнитского».



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