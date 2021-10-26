 

Черноморский флот провел стрельбы из систем «Бал» и «Утес»

26.10.2021, 8:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Черном море прошли совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК «Бал» и «Утес» и фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ).

«В ходе учения после запуска ракеты-мишени «Прогресс» из пусковых установок комплекса «Утес» боевой расчет противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. Применив зенитный ракетный комплекс «Штиль» воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров», – приводит сообщение пресс-службы ЧФ РИА «Новости».

Также команда БПРК «Бал» во время маневров уничтожила корабельную группу условного противника на дальних и ближних рубежах поражения.

Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря закрыли для судоходства.

Минобороны приняло на вооружение береговые комплексы «Бал» в 2008 году. Они оснащены противокорабельными ракетами Х-35 (У) и предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и другой инфраструктуры.

БРК «Утес» разработан НПО машиностроения в Реутове. Дальность поражения целей ракетой П-35 составляет до 450 километров. Системы могут применяться в комплексе с БРК «Бал» и «Бастион».

Ранее отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) провел специальные учения по защите объектов морской экономической деятельности РФ в Черном море.



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