 

Светлана Светличная до пропажи посетила киностудию имени Горького

26.10.2021, 8:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса Светлана Светличная незадолго до пропажи появлялась в киностудии имени Горького в Москве. Туда она могла приехать на переговоры о будущих съемках.
Отмечается, что перед тем, как Светличная пропала, у нее появилось недомогание в виде головокружения. Ей вызывали скорую помощь с незнакомого телефона, но актриса отказалась от госпитализации. Одна из сотрудниц студии видела знаменитость после того, как врачи уехали. Она была в себе, рассказывала, что попались хорошие медики.

Светличная в тот день пребывала в хорошем настроении. Однако пока никто не знает, куда она могла отправиться. Известно, что в последний раз у себя дома актриса была 21 октября. С того дня она не выходит на связь. В последний раз Светличная звонила невестке, но в процессе разговора поругалась с ней. До этого родственники регулярно поддерживали контакт с актрисой, выполняли все ее просьбы. В то же время в квартире Светличной был найден рюкзак, набитый деньгами, пишет портал Nation News.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Кипр экстрадировал экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

27.04 / Филипп Янковский и Маруся Фомина представили сериал “Контейнер”

16.03 / Мнение: Политически сознательный вирус

14.07 / Министр здравоохранения США скрыл членство в КПРФ

01.09 / Льготы, штрафы и больничные: что изменится в жизни россиян с 1 сентября

17.04 / “Ура! Девочка!”: Альбина Джанабаева умилила подписчиков подготовленным Валерием Меладзе сюрпризом

10.07 / Лукашенко, пистолет и лопата

07.06 / Помощник Марины Федункив опроверг госпитализацию юмористки

23.03 / Мнение: Сакральное знание будущего – правила сложения

20.01 / Скандалы: У полиции ни кита не вышло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика