Светлана Светличная до пропажи посетила киностудию имени Горького

Актриса Светлана Светличная незадолго до пропажи появлялась в киностудии имени Горького в Москве. Туда она могла приехать на переговоры о будущих съемках.

Отмечается, что перед тем, как Светличная пропала, у нее появилось недомогание в виде головокружения. Ей вызывали скорую помощь с незнакомого телефона, но актриса отказалась от госпитализации. Одна из сотрудниц студии видела знаменитость после того, как врачи уехали. Она была в себе, рассказывала, что попались хорошие медики.

Светличная в тот день пребывала в хорошем настроении. Однако пока никто не знает, куда она могла отправиться. Известно, что в последний раз у себя дома актриса была 21 октября. С того дня она не выходит на связь. В последний раз Светличная звонила невестке, но в процессе разговора поругалась с ней. До этого родственники регулярно поддерживали контакт с актрисой, выполняли все ее просьбы. В то же время в квартире Светличной был найден рюкзак, набитый деньгами, пишет портал Nation News.