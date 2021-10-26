“Плохая примета. Так никогда замуж не выйдешь”. Леся Никитюк устроила фотосессию с тыквами

За несколько часов пост 34-летней Никитюк набрал больше 60 тыс. лайков и свыше 220 комментариев.

“Плохая примета. Ты так никогда замуж не выйдешь”, – написал a.s.2017.ukr.

“Леся ждет сватов”, – прокомментировал borovik886.

“Ждет женихов”, – считает babulya_olya_.

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Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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