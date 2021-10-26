 

Одессит, которого СБУ публично обвиняла в создании крупной хакерской группировки, выиграл в суде дело о защите репутации

26.10.2021, 8:14, Новости дня
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16 июля 2019 года СБУ сообщила о задержании проживающего в Одессе украинца Михаила Рытикова. На брифинге, посвященном задержанию, лично глава спецслужбы Иван Баканов заявлял, что Рытиков – хостер, который “контролировал 40% русскоязычного DarkNet” и “в США “наработал” на 50 лет тюремного заключения”. В заявлениях СБУ звучало также, что у него два паспорта. 

Сам Рытиков подтверждал, что занимается хостингом, но, по его словам, использует арендованные удаленные серверы в Европе и просто перепродает места на них своим клиентам.  При этом он заявлял, что о подпольном дата-центре, сервера в котором арестовала СБУ, он ничего не знает, “помещения к нему приплели”. 

Рытиков подал в суд на СБУ, и 15 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева принял решение в его пользу. 

Теперь же и в апелляционном суде постановили, что решение первой инстанции было законным и правильным по существу. Коллегия судей признала оспариваемую информацию недостоверной и унижающей честь, достоинство и причиняющей вред деловой репутации истца – Михаила Рытикова.

Суд обязал СБУ в течении 10 дней со дня вступления в силу решения опровергнуть информацию тем же путем, которым она была ранее распространена, а именно – на брифинге и на официальном портале СБУ.

Па словам истца, он занимался предпринимательской деятельностью, предоставляя услуги обычного дата-центра со стандартным Service Level Agreement.

“В данном случае, мы видим самозанятое лицо или проще говоря – предпринимателя, занимающегося компьютерной техникой и понимающего в ней, что не является преступлением ни в Украине, ни в других странах мира”, – заявил Рытиков.

Контекст:

Лига Tech в 2019 году писала, что хакерский мир “знает Михаила Рытикова уже очень давно”. Американские СМИ не раз сообщали, что он был частью группировки, которая подозревалась в краже с последующей продажей более 160 миллионов “дампов” (номеров и паролей) платежных карт. Хакеры промышляли в период с 2005 по 2012 годы, среди их жертв – компании, банки, торговые центры и простые граждане. 

По версии американской прокуратуры, хакеры проникали в компьютерные сети транснациональных корпораций, банков и платежных систем. Рытиков якобы через свою компанию предоставлял анонимный веб-хостинг для взлома чужих компьютеров и выкачивания данных. 

Юристы Рытикова предъявили иск по поводу возмещения ущерба правоохранительным органам Украины и Министерству юстиции, а также Генеральному секретариату Интерпола. Кроме того, Рытиков подал в суд США письмо с протестом против “незаконного преследования правоохранительными органами США в течение последних восьми лет”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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