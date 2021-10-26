Мужчина проглотил телефон и обратился в больницу с жалобами на боли в желудке спустя пол года, когда врачи его достали то не поверили своим глазам
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В одной из египетской клиники мужчине сделали операцию и изъяли из желудка пациента телефона.
Мужчина обратился за помощью к медицинским специалистам в одну из больниц. Основные жалобы касались болезненных ощущений в области животы. Пациента отправили на рентген-исследование и выяснили, что в желудке парня находился телефона.
Пациент рассказала, что мобильный телефон оказался в его желудке около 6 месяцев назад. Но обращаться за помощью он не спешил, так как стеснялся.
Все полгода у него более желудок. Но он рассчитывал на то, что аппарат выйдет естественным путем.
Однако посторонний предмет работал как барьер для пищи, которая не могла нормально перевариваться и проходить в кишечник. В итоге парень страдал от боли.
Врачи провели операцию, и сообщают, что пациент уже в ближайшие недели сможет вернуться к нормальному образу жизни. Выяснить точную причину, побудившую мужчину проглотить телефон, не известна.
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