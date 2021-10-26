 

В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2

26.10.2021, 7:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДанных о том, что новый вариант штамма «дельта» коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение болезни или что он устойчив к антителам, нет, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет. Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной «дельтой», – передает РИА Новости слова Хафизова.

Он уточнил, что этот анализ не скорректировали на ключевые факторы, способные повлиять на результаты, такие как возраст и наличие прививки, поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью.

Ранее Хафизов рассказал, что разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 обнаруживается в единичных случаях в России, отечественные вакцины достаточно эффективны против нее.



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