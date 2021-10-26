Увеличилось число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти, одна пострадавшая скончалась, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«По состоянию на 07.00 26 октября пострадали пять человек», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

По данным Минздрава, пятая пострадавшая 1973 года рождения самостоятельно обратилась в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов. После проведения лечебно-диагностических мероприятий женщина была отпущена на амбулаторное лечение.

В больницах остается три человека. Ребенок 2004 года рождения и мужчина 1951 года рождения находятся в БСМП Набережных Челнов в тяжелом состоянии. Ребенка 2010 года рождения перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

Еще одна пострадавшая 1999 года рождения скончалась в больнице, спасти ее не удалось.

Напомним, в понедельник на двух последних этажах пятиэтажного дома в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа. По последним данным МЧС, в результате взрыва оказались разрушены шесть квартир. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Причиной взрыва стала утечка газа.