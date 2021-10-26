 

Увеличилось число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах

26.10.2021, 7:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧисло пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти, одна пострадавшая скончалась, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«По состоянию на 07.00 26 октября пострадали пять человек», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

По данным Минздрава, пятая пострадавшая 1973 года рождения самостоятельно обратилась в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов. После проведения лечебно-диагностических мероприятий женщина была отпущена на амбулаторное лечение.

В больницах остается три человека. Ребенок 2004 года рождения и мужчина 1951 года рождения находятся в БСМП Набережных Челнов в тяжелом состоянии. Ребенка 2010 года рождения перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

Еще одна пострадавшая 1999 года рождения скончалась в больнице, спасти ее не удалось.

Напомним, в понедельник на двух последних этажах пятиэтажного дома в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа. По последним данным МЧС, в результате взрыва оказались разрушены шесть квартир. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Причиной взрыва стала утечка газа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Угроза агрессивных действий России на Крымском направлении остается 

29.07 / Мутаций коронавируса в РФ не выявили

20.07 / Автобус въехал в остановку в Москве

04.07 / УЕФА продлил запрет на участие крымских клубов в чемпионате России и еврокубках

21.07 / Установлены причины затопления пермского отеля кипятком

30.07 / Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

11.05 / Опубликованы новые данные о смартфоне OPPO Reno 6 Pro

01.07 / Политолог: Основная часть населения придет на избирательные участки сегодня

13.03 / В мире коронавирус подтвердили у 119 млн человек

27.09 / В Подмосковье 13 человек пострадали при обрушении перехода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика