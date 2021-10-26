Байдена в США уличили в двух провалах

Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest обвинили президента США Джо Байдена в слабости, которая стала причиной двух внешнеполитических поражений Вашингтона.

В первую очередь, их возмутило, что американский лидер «позволил» России достроить «Северный поток – 2», что, по их мнению, можно считать «жалкой капитуляцией».

«Джо Байден баллотировался в президенты как ястреб (сторонник эскалации с Россией), пообещав жестко ответить на проступки Кремля. Тем не менее, его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика – первым провалом», – передает РИА Новости слова авторов.

Аналитики назвали это решение «странным» в контексте внутренней политики.

«Безоговорочная отмена трубопровода Keystone XL и подавление американского нефтегазового сектора отправили энергетическую независимость в прошлое, что идет на пользу Путину, а также наносит ущерб нашей национальной безопасности», – говорится в статье.

Вторым поражением Байдена публицисты назвали реакцию РФ на обращение США к странам Средней Азии по поводу возможностей базирования американских войск.

«Россия дала понять, что не потерпит размещения военных объектов США в Узбекистане или Киргизии. Москва даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии», – удивились авторы.

Берман и Гилл утверждают, что в администрации Байдена «приняли это предложение во внимание». По их мнению, об этом невозможно было бы подумать при бывшем президенте Дональде Трампе.

Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.

Как сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане, США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу.