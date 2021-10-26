 

В Анголе ученые изучают мальчика, который мог родиться от обезьяны

26.10.2021, 7:35, Разное
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Возможно его мать имела интимную связь с самцом шимпанзе.

В Южной Африке проживает 12-летний мальчик, который думает, что что его отец — шимпанзе. Об этом ребенку рассказала его мать. Генетический состав парня теперь изучают эксперты.

В Анголе ученые изучают мальчика, который мог родиться от обезьяныАугусто Дембо из Луанды (Ангола) привлек к себе внимание ученых после того, как его мать якобы призналась ему в том, что он является плодом любви между человеком и шимпанзе, пишет Africa Daily News.

Сообщается, что возможно женщина имела интимную связь с самцом шимпанзе в течение нескольких лет, пока она работала офицером по охране окружающей среды и природы в национальном парке Камеи. После того, как об этом написали в местной газете, мальчик стал знаменитостью. К его дому потянулись толпы поклонников, желающие не только посмотреть на уникального ребенка, но и оказать ему материальную помощь.

По словам специалиста муниципальной больницы Луэны Антонио Мендес, “интимные отношения между людьми и шимпанзе распространенное явление в этом регионе, но это первый раз, когда официально сообщают о беременности”.

Президент Анголы Жуан Лоренсу уже назвал мальчика “ангольским чудо-ребенком”, а также “знаком от Бога” и “свидетельством величия Республики Ангола”.



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