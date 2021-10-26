В NASA допустили возможность существования инопланетян и рассказали когда люди полетят в другие звездные системы

Директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян. При этом он выразил надежду, что неопознанные летающие объекты (НЛО) появляются не в результате действий некоего противника, находящегося на Земле.

– Я разговаривал с пилотами, и они знают, что что-то видели, и их радары зафиксировали это. И они не знают, что это такое. И мы не знаем, что это. Мы надеемся, что здесь, на Земле, нет такого противника, у которого есть такая технология, — сказал он во время диалога в прямом эфире, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато.

– Это вопросы, на которые мы постоянно пытаемся ответить. Кто там есть? Кто мы? Как мы сюда попали? Как мы стали такими, какие мы есть? Как мы развивались? Как мы цивилизовались? И есть ли те же самые условия во Вселенной, в которой есть миллиарды других солнц и миллиарды других галактик? Она такая большая, я не могу ее представить, — добавил он.

Директор NASA допустил, что другая разумная жизнь может существовать еще где-то в нашей или в другой Вселенной.

– Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля — единственное место обитания формы жизни, цивилизованной и организованной, как наша, — заявил Нельсон.

– Это самый честный и откровенный на сегодняшний день комментарий директора NASA по проблеме НЛО и, возможно, самое продуманное заявление, связанное с НЛО, когда-либо сделанное действующим руководителем, — написал бывший заместитель помощника министра обороны США по разведке Кристофер Меллон на своей странице в Twitter.

Кроме того, до конца этого столетия человечество сможет отправить астронавтов в несколько ключевых мест Солнечной системы, считают в NASA.

Так, команда исследователей из Лаборатории реактивного движения NASA подсчитала, сколько времени потребуется человечеству, чтобы продвинуться в освоении космоса. Среди запланированных миссий, пилотируемых людьми, обозначены Марс и некоторые спутники Юпитера и Сатурна.

Препринт с результатами исследований опубликованы на портале arXiv.

В 21 столетии также запланированы запуски межзвездных миссий пилотируемым человеком на экзопланеты, находящиеся примерно в 4 световых годах от нас. Человечество достигнет звезды Проксима Центавра в 2254 году, однако полеты в другие галактики пока придется отложить до конца 24-го столетия.

По словам команды ученых NASA, когда на Земле было разработано ядерное оружие, человечество вошло в так называемое «окно опасности». Согласно новому документу, это окно сохранится открытым до тех пор, пока за пределами Земле не будут сформированы надежные колонии.

В работе исследуется, в какой момент люди смогут покинуть Землю и рассеяться среди звезд. Ученые создали модель развития в первых шести десятилетий космической эры, основанную на эмпирических данных освоения космоса и вычислительной мощности.

Если все пойдет по плану, то к концу 2024 года люди снова ступят на Луну. Миссия NASA, известная как программа Артемида, станет первой пилотируемой миссией на Луну после Аполлона-17 в 1972 году.

Артемида считается первым шагом в подготовке к будущей миссии на планету Марс, однако новое исследование предполагает, что до конца этого столетия человечество должно пойти еще дальше.

В 2038 году люди должны будут приземлиться на Марс, а к поясу астероидов прибыть около 2064 года. В исследовании также указывается, что путешествия на спутники Юпитера и Сатурна должны быть в пределах досягаемости до начала 22 века. Кроме этого, спутники Титан и Энцелад, вращающиеся вокруг Сатурна, а также Европа и Каллисто, вращающиеся вокруг Юпитера, должны стать целью освоения космоса в течение следующих 80 лет.

И, наконец, в 2254 году люди должны будут совершить полет к ближайшей соседней звезде Проксима Центавра, которая находится в 4,2 световых годах от нас, в созвездии Центавра.

Таким образом, к 23 веку мы могли бы достичь границ Солнечной системы, а к концу 24 столетия мы могли бы начать путешествие в другие звездные системы.