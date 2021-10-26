Запланирован залповый пуск крылатых ракет с АПЛ «Новосибирск»

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26.10.2021, 6:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ», в том числе один залповый, с атомной подводной лодки (АПЛ) «Новосибирск» проекта 885М (шифр «Ясень-М») запланированы на середину ноября, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«По программе госиспытаний «Новосибирска» на середину ноября предусмотрены пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ» как с надводного, так и с подводного положения. Среди них один будет залповым», – приводит слова источника ТАСС.

В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения.

Напомним, в июле АПЛ «Новосибирск» впервые вышла в море на заводские ходовые испытания (ЗХИ). В марте стало известно, что первая серийная атомная подлодка проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ РФ в конце 2021 года.



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