В Раде призвали власти Украины к прагматизму в отношениях с Россией

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович призвал власти Украины вернуться к прагматизму в отношениях с Россией и Белоруссией.

«Сегодня нам надо просто спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и спокойно сказать: «У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены». Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!» – приводит РИА «Новости» слова Рабиновича, сказанные политиком в эфире телеканала «Украина 24».

Парламентарий подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой.

Кроме того, Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев. Также, по мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведет к банкротствам 70-75% всех предприятий Украины.

Ранее в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.