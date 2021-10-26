 

Рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро

26.10.2021, 6:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКурсы доллара и евро к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменились по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 69,7 рубля. Курс евро также остался прежним – 80,9 рубля, передает ТАСС.

Накануне утром на открытии торгов курс евро впервые в 2021 году упал ниже 81 рубля.



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