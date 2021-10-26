Экспортные цены на российскую пшеницу достигли нового максимума

Экспортная цена тонны российской пшеницы достигла нового максимума в размере 315 долларов, сообщили в аналитической компании «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков.

«На прошлой неделе цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах РФ выросли на 3 доллара – до 316 долларов за тонну на условиях FOB (продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки), что является самым высоким уровнем с 2012–2013 года. Поддержку рынку оказывают более высокие мировые котировки и укрепление рубля», – приводит мнение аналитиков ТАСС.

В «Совэконе» ожидают, что в краткосрочной перспективе рубль может продолжить укрепляться, а предложение на внутреннем рынке будет ограниченным. Это поможет российским ценам FOB продолжить рост. «На внутреннем рынке мы ждем в целом нейтральной динамики на фоне ожидания дальнейшего увеличения пошлин и вялого экспортного спроса», – заключили эксперты.

Напомним, доля продовольственной пшеницы, собранной в РФ в 2021 году, оказалась рекордной за всю историю наблюдений: высококачественной пшеницы I, II и III класса собрали больше, чем низкокачественной пшеницы IV класса и фуражного зерна V класса.