Глава МИД Китая встретился в Катаре с представителем талибов

Назначенный движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) зампредседателем временного кабмина Афганистана Абдул Гани Барадар провел в столице Катара Дохе встречу с главой МИД Китая Ван И, сообщил представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

«Мулла Абдул Гани Барадар, заместитель председателя [временного] правительства Исламского эмирата Афганистан» (ИЭА, используемое радикалами название государства) провел в Дохе важную и конструктивную встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. <…> На консультациях обсуждались вопросы экономики, торговли, инвестиций и многое другое», – приводит слова представителя движения ТАСС.

Как отмечается, «Барадар поблагодарил Китай за поддержку афганского народа и заверил, что ИЭА готов к полноформатному сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной сферах».

В свою очередь руководитель китайского внешнеполитического ведомства, как подчеркивается в тексте, «выразил поддержку [временному] афганскому правительству и указал на то, что в течение последних двух месяцев [сформированный талибами] кабмин привержен принципам управления и безопасности». Кроме того, по словам талибов, Ван И «пообещал оказание дополнительной гуманитарной помощи афганскому народу».

Напомним, в начале сентября Китай заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана. Ранее запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» объявило о полной независимости Афганистана, назвав Китай основным партнером республики.