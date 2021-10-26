 

Глава МИД Китая встретился в Катаре с представителем талибов

26.10.2021, 6:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНазначенный движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) зампредседателем временного кабмина Афганистана Абдул Гани Барадар провел в столице Катара Дохе встречу с главой МИД Китая Ван И, сообщил представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

«Мулла Абдул Гани Барадар, заместитель председателя [временного] правительства Исламского эмирата Афганистан» (ИЭА, используемое радикалами название государства) провел в Дохе важную и конструктивную встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. <…> На консультациях обсуждались вопросы экономики, торговли, инвестиций и многое другое», – приводит слова представителя движения ТАСС.

Как отмечается, «Барадар поблагодарил Китай за поддержку афганского народа и заверил, что ИЭА готов к полноформатному сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной сферах».

В свою очередь руководитель китайского внешнеполитического ведомства, как подчеркивается в тексте, «выразил поддержку [временному] афганскому правительству и указал на то, что в течение последних двух месяцев [сформированный талибами] кабмин привержен принципам управления и безопасности». Кроме того, по словам талибов, Ван И «пообещал оказание дополнительной гуманитарной помощи афганскому народу».

Напомним, в начале сентября Китай заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана. Ранее запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» объявило о полной независимости Афганистана, назвав Китай основным партнером республики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Новым заместителем Кулебы стал Точицкий

28.06 / Соратник Навального удалил «фейковые» посты о голосовании

01.10 / Макрон раскрыл договоренность с Путиным и Трампом по Карабаху

12.07 / В Совете Европы рекомендовали Украине отложить принятие законопроекта о регулировании интернет-СМИ до разработки аналогичных правил в Евросоюзе

01.12 / В Украине уравнивают право мужчин и женщин на декретный отпуск

04.09 / США частично приостановили помощь Эфиопии

04.07 / Мексиканские военные уничтожили нападавших

28.08 / Боевики на Донбассе ранили еще двух украинских военнослужащих – штаб ООС

30.06 / Фонд гарантирования вкладов продал активы ликвидированного “Дельта Банка” с дисконтом 95%

09.03 / Компания Mercedes-Benz отзывает в РФ 137 кроссоверов GLC из-за проблем со стартером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика