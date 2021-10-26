Япония отреагировала на совместные маневры кораблей РФ и Китая

Токио по дипломатических каналам выразил Москве и Пекину обеспокоенность в связи с недавним совместным проходом кораблей Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая через проливы Цугару и Осуми, сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

«Что касается проходов через проливы Цугару и Осуми российскими и китайскими кораблями, это первый подобный случай. Мы пристально следим за действиями РФ и Китая близ Японии, и по дипломатическим каналам выразили нашу обеспокоенность обеим сторонам», – приводит слова главы МИД Японии ТАСС.

Глава МИД Японии подчеркнул, что Токио продолжит активные переговоры с Москвой по различным проблемам, включая территориальный вопрос.

Напомним, боевые корабли ВМФ РФ и ВМС Китая в период с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Кроме того, 18 октября корабли ВМФ РФ и ВМС Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Ранее корабли ВМФ РФ и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» отработали борьбу с минами в Японском море.