 

Генпрокуратура проверит качество и безопасность продуктов для россиян

26.10.2021, 5:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГенеральная прокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина начала проверку качества и безопасности продуктов, в первую очередь это коснется товаров из потребительской корзины, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Ранее ведомству было поручено к 31 декабря предоставить доклад о качестве и безопасности продуктов в России.

По словам Иванова, организовано проведение проверок соблюдения органами исполнительной власти и властями в регионах требований закона в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

«В том числе направленных на пресечение фактов оборота фальсифицированной продукции на всех этапах – с момента ее производства до реализации конечному потребителю», – передает РИА Новости со ссылкой на Иванова.

Особое внимание ведомство уделит молочным продуктам, хлебобулочным изделиям, мясу, рыбе, овощам и фруктам.

Также генпрокуратура оценит реакцию Роспотребнадзора и Россельхознадзора при работе с жалобами в этой сфере. По результатам проверок будут приняты меры, а в случае необходимости виновные лица привлечены к ответственности, рассказал представитель ведомства. 

Ранее сообщалось, что россияне не планируют закупать продукты впрок перед локдауном. Покупательский спрос никак не изменился.  



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