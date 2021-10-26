Видео: Косово бросило вызов России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Власти Косово (частично признанного квазигосударства, отсоединенного от Сербии после агрессии НАТО) решили, что они тоже являются западным государством и могут присоединиться к общей игре «высылка российских дипломатов». Прав на это у Приштины не было и нет, что косоваров не интересует – они никогда не уважали закон. Насколько это приблизит Балканы к новой войне?
Теги:
НАТО
,
Косово
,
Сербия
,
Балканы
,
Дмитрий Бавырин
Смотреть комментарии → Комментариев нет