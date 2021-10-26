Видео: Косово бросило вызов России

Власти Косово (частично признанного квазигосударства, отсоединенного от Сербии после агрессии НАТО) решили, что они тоже являются западным государством и могут присоединиться к общей игре «высылка российских дипломатов». Прав на это у Приштины не было и нет, что косоваров не интересует – они никогда не уважали закон. Насколько это приблизит Балканы к новой войне?

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Дмитрий Бавырин