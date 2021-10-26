 

Видео: Косово бросило вызов России

26.10.2021, 5:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Косово (частично признанного квазигосударства, отсоединенного от Сербии после агрессии НАТО) решили, что они тоже являются западным государством и могут присоединиться к общей игре «высылка российских дипломатов». Прав на это у Приштины не было и нет, что косоваров не интересует – они никогда не уважали закон. Насколько это приблизит Балканы к новой войне?

Теги: 

НАТО
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Косово
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Сербия
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Балканы
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Дмитрий Бавырин



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