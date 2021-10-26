 

Мнение: О необходимости вакцинаций и ревакцинаций спокойно и без эмоций

26.10.2021, 4:32, Разное
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Тем, кто хочет тут поскандалить про «Шмурдяк V» или про «вакцинотерроризм», лучше поискать себе другое место, можно сразу на кладбище. Эта заметка для тех, кто хотел бы реально разобраться, что же за гадость такая опять происходит с ковидом. И как от него защищаться нормальному человеку.

Всё – на базе свежих исследований

Одно из них, действительно массовое (охват около 4 млн. чел. из США, Израиля, Катара), опубликовано меньше месяца назад в авторитетном The Lancet. Если говорить кратко, вакцина Pfizer даёт хорошую защиту против инфекций SARS-CoV-2 и госпитализаций, связанных с COVID-19, даже для штамма «Дельта». В целом выводы такие:

Для полностью вакцинированных лиц эффективность против SARS-CoV-2 составила 73%, а против госпитализаций, связанных с COVID-19, – 90% (89–92). Однако с течением времени эффективность против инфекции снижалась с 88% в первый месяц после полной вакцинации до 47% через 5 месяцев. Эффективность вакцины против инфекций дельта-штаммом была высокой в ​​течение первого месяца после полной вакцинации 93%, но снизилась до 53% уже через 4 месяца. При этом эффективность вакцины против госпитализаций по поводу инфекций с дельта-штаммом для всех возрастов в целом была высокой 93% и сохранялась минимум до 6 месяцев.

По большому счёту, это указывает на реальную необходимость ревакцинации как минимум раз в полгода. Но есть два соображения на этот счёт. Первое – исследование финансировалось Pfizer Inc., и сложно сказать, как на выводы учёных повлиял грант. Понятно, что концерну интересно показать одновременно две ситуации: высокую защиту самой вакцины и её ослабление с течением времени, что диктует необходимость новых уколов. Ровно это и показано. Впрочем, на высокие защитные свойства мРНК-вакцин указывает целый ряд других исследований, в том числе независимых.

Второе соображение касается того, кого и как вакцинировать и ревакцинировать. Американский ЦКЗ опубликовал вот такую интересную таблицу:

Тут наглядно видно, что симптоматическая заболеваемость наблюдается в основном у молодёжи, тогда как госпитализации и летальные исходы – преимущественно у возрастных. В целом, по населению выходит, что отношение смертей к инфекциям 0.63%. Но в группе людей 65+ оно превышает 5%, тогда как в группе 18-49 лет – 0.057%, в 88 раз ниже, а в группе 0-17 лет вообще 0.00136% – в 3600 раз ниже, чем в группе 65+.

Из этого можно сделать вывод о том, что повышение процента вакцинированных через меры а ля привьём 60% работников сферы услуг мало влияют на смертность, если прививают не группу риска. Как, кстати и QR-коды в ресторанах. Ибо вакцина, как сейчас выясняется, не даёт 100% стерилизующего иммунитета, а защищает лишь от тяжёлого течения и смерти, да и то не на 101%. То есть, вакцинировать и ревакцинировать необходимо в первую очередь стариков, а не запирать их по домам.

Другое дело, что в этой группе вакцинированных в России не много. Не отсюда ли – и высоченная смертность в больницах от ковид?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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