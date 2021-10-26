Мнение: “Страйкер Эпир”

Модель БТРа "Страйкер" с микроволновым излучателем для поражения дронов.

Проект разрабатывается подразделением "Дженерал Дайнамикс" совместно с "Нортроп Грумман" и должен по итогу представить в меру эффективное тактическое средство борьбы с малыми и средними БПЛА при обороне опорных пунктов и колонн от атак БПЛА, в том числе и роевого типа.

В проекте используется перспективная управляемая энергосистема "Leonidas" (авторы подсели на древнегреческую тему), которая должна обеспечить возможность создания пилотируемых и автономных комплексов мобильной противовоздушной обороны ближнего действия (SHORAD).

Серьезный акцент делается на необходимость противостояния рою БПЛА, что станет актуальным в войнах второй половины 20-х – 30х годов.

Авторы проекта утверждают, что их излучатель "доказано-эффективен против современных БПЛА".

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