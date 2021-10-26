 

Врио главы МЧС отменил приказ о ликвидации отряда «Центроспас»

26.10.2021, 4:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВрио главы МЧС РФ Александр Чуприян отменил приказ министерства о ликвидации передового отряда МЧС «Центроспас», который с 1992 года является визитной карточкой ведомства.

«Врио министра подписал приказ об отмене предыдущего приказа о ликвидации отряда «Центроспас», — сказал собеседник, передает ТАСС.

29 июля 2021 года в МЧС издали приказ о ликвидации отряда «Центроспас».

В пресс-службе ведомства пояснили, что отряд из Федерального государственного казенного учреждения таким образом будет реорганизован в Федеральное государственное бюджетное учреждение и объединено с сочинским конно-кинологическим спасательным центром.

Последний, согласно документу, становится его правопреемником, получает судебные обязательства, задолженности и имущество «Центроспаса». Более того, в пресс-службе заверяли, что все сотрудники отряда сохранят свои должности. Однако многие работники, включая спасателей международного класса, трудившиеся в «Центроспасе» десятки лет, заявили, что были уволены. Еще часть сотрудников написали заявления по собственному желанию, не согласившись c изменениями, проводимыми в отряде. Планировалось, что ликвидация отряда завершится к 1 января 2022 года.

«Центроспас» был создан постановлением правительства в 1992 году. Он стал первым отрядом МЧС России. За это время силами отряда в РФ и за рубежом были спасены около 11 тыс. человек, оказана помощь более 42 тыс. пострадавших. В состав отряда входит аэромобильный госпиталь, включенный в 2016 году в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, что в сентябре президент РФ Владимир Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна.



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