Цукерберга обвинили в пренебрежении американскими ценностями ради денег

Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг ради денег и под давлением властей Вьетнама пренебрег принципами, когда подверг цензуре посты выступающих против правительства. Об этом сообщили газеты The Washington Post и Financial Times, издания также привели другие случаи, когда в социальной сети происходили вмешательства, которые противоречат декларируемым принципам Facebook.

Газета The Washington Post сообщила, что более десятка бывших сотрудников компании заявили, что Цукерберг «решительно настроен на обеспечение доминирования» Facebook, «иногда в ущерб декларируемым ценностям», передает ТАСС.

Газета утверждает, что в прошлом году Цукерберг выбирал: принять требования правящей во Вьетнаме коммунистической партии и подвергнуть цензуре выступающих против правительства или столкнуться с угрозой отключения на этом рынке, являющемся для Facebook одним из наиболее привлекательных в Азии.

Согласно приведенным оценкам, работа во Вьетнаме обеспечивает компании выручку в размере более 1 млрд долларов в год. Источник сообщил, что «Цукерберг лично принял решение, что Facebook подчинится требованиям Ханоя».

Представители Facebook заявили журналистам газеты, что решение подчиниться требованиям властей Вьетнама позволило «миллионам людей» продолжать пользоваться услугами соцсети.

Кроме того, руководство американской корпорации Facebook давало политикам и звездам привилегии при публикации постов, стало известно Financial Times из выдержки расследования The Facebook Papers, основанного на показаниях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген, передает Lenta.ru.

Издание пишет, что корпорация Facebook вмешивалась в работу соцсети, чтобы позволить американским политикам и знаменитостям публиковать любые посты без ограничений.

Сообщается, что в 2019 году Цукерберг разрешил вернуть видео, в котором содержится утверждение, что аборт «никогда не был необходимым с медицинской точки зрения». Отмечается, что ролик, который сначала был удален модератором, был восстановлен после нескольких жалоб американских политиков-республиканцев.

Ранее Facebook обвинили в разжигании религиозной ненависти в Индии через сервисы и соцсети.