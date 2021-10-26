 

Власти Смоленской области ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

26.10.2021, 4:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНерабочие дни с сохранением заработной платы вводятся в Смоленской области с 28 октября по 7 ноября, будут закрыты школы, детсады, общепит, салоны красоты, сообщила администрация региона.

«С 28 октября по 7 ноября на территории Смоленской области устанавливается период нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты. Соответствующие изменения были внесены в Указ «О введении режима повышенной готовности» после экстренного совещания в региональной администрации», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

На этот же период в регионе приостанавливается работа организаций общепита, ряда розничных торговых точек (за исключением аптек, магазинов, реализующих товары первой необходимости), салонов красоты, соляриев, спортивных залов и фитнес-клубов, бассейнов.

«Также в период с 28 октября по 7 ноября устанавливаются каникулы в детских садах, школах, вузах и других образовательных организациях. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 28 и 29 октября будут работать дежурные группы», – информирует областная администрация.

В период нерабочих дней будет приостановлено и предоставление ряда государственных и иных услуг в региональных госучреждениях, помещениях органов исполнительной власти и МФЦ, уточняют власти.

Ранее власти Смоленской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели ограничения на посещение ряда учреждений, в том числе торговых центров, универмагов, салонов красоты и общепитов. Для входа в организации требуется предоставить сертификат или QR-код, подтверждающие вакцинацию, справку об отрицательном результате теста на ковид, справку о перенесенной коронавирусной инфекции либо медицинский отвод. В регионе установлен временный запрет на работу предприятий общепита в ночное время и деятельность фуд-кортов, приостановлен массовый допуск в здания органов исполнительной власти и областных госучреждений. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение о нерабочей неделе в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Позже глава государства поручил предоставить два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Зеленский на встрече с конгрессменами США призвал сохранить санкции против “Северного потока – 2”

28.08 / “Талибан” недоволен, что США не предупредили об авиаударе по ИГИЛ в Афганистане

10.03 / Степанов рассказал, когда в Украину прибудет китайская вакцина от коронавируса Sinovac

01.06 / Москва обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции

07.05 / Бадоев: Я за свою жизнь уже трижды простил измену

29.07 / “Огуречный король, помидорный принц”. Олег Ляшко показал подросшего сына

17.02 / США обещали искать способы продвигать стратегическую стабильность с Россией

17.10 / Песков назвал просчет Запада в энергетике

07.12 / Украина дополнительно закупит 1,2 млн тестов на COVID-19 – Минздрав

11.04 / Мозг Homo sapiens начал активно развиваться 1,7 млн лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика