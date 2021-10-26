Власти Смоленской области ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Нерабочие дни с сохранением заработной платы вводятся в Смоленской области с 28 октября по 7 ноября, будут закрыты школы, детсады, общепит, салоны красоты, сообщила администрация региона.

«С 28 октября по 7 ноября на территории Смоленской области устанавливается период нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты. Соответствующие изменения были внесены в Указ «О введении режима повышенной готовности» после экстренного совещания в региональной администрации», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

На этот же период в регионе приостанавливается работа организаций общепита, ряда розничных торговых точек (за исключением аптек, магазинов, реализующих товары первой необходимости), салонов красоты, соляриев, спортивных залов и фитнес-клубов, бассейнов.

«Также в период с 28 октября по 7 ноября устанавливаются каникулы в детских садах, школах, вузах и других образовательных организациях. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 28 и 29 октября будут работать дежурные группы», – информирует областная администрация.

В период нерабочих дней будет приостановлено и предоставление ряда государственных и иных услуг в региональных госучреждениях, помещениях органов исполнительной власти и МФЦ, уточняют власти.

Ранее власти Смоленской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели ограничения на посещение ряда учреждений, в том числе торговых центров, универмагов, салонов красоты и общепитов. Для входа в организации требуется предоставить сертификат или QR-код, подтверждающие вакцинацию, справку об отрицательном результате теста на ковид, справку о перенесенной коронавирусной инфекции либо медицинский отвод. В регионе установлен временный запрет на работу предприятий общепита в ночное время и деятельность фуд-кортов, приостановлен массовый допуск в здания органов исполнительной власти и областных госучреждений. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение о нерабочей неделе в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Позже глава государства поручил предоставить два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19.