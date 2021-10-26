 

Почему молчит Моргенштерн? – Личное мнение

26.10.2021, 3:48, Разное
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Несколько месяцев назад Моргенштерн дал интервью Собчак, а когда оно, наконец, вышло, нигде его не анонсировал.

Ну, что ж: раз в год и палка стреляет, а Алишер принимает правильные решения.


Фото: Соцсети

Давать интервью тамаде Собчак — это, может, для кого-то и круто.

Например, для Виктора Мохова, отсидевшего по статьям за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек (ст. 126, 131 и 132 УК РФ).


Фото: Соцсети

Приличному же человеку изливать душу Собчак, я считаю, — стыдно.

Тётушку Ксению можно позвать тамадой на свадьбу — порадовать неумных бабок. Для них она, пожалуй, ещё актуальна, как актуальны в их мире Леонид Якубович и Валдис Пельш.

А вот тому, кто стремится быть лидером мнений сегодня, беседовать с тамадой с трухлявого бревна Дома 2 — западло.

Представить не могу, чтобы я пригласила на свой день рождения тамаду и команду клоунов, а потом дала этой тамаде с командой серьёзное интервью.

Давать интервью тамаде — это же абсурд!

Это равносильно тому, чтобы сесть в один с Ксенией уголок неактуальных и заявить: «Я — морально устарел и перестал ловить тренды».  

Моргенштерн, конечно, обосрался, согласившись на интервью тамаде, но хотя бы сейчас он пытается вырулить в правильном направлении: сделать так, чтобы эта его постыдная беседа прошла незамеченной.

За это и хвалю, хотя и не стоило бы.  

Не гуляйте по прошлогоднему снегу. Будьте умнее.  

А вы бы дали интервью нерукопожатной лично для меня Собчак? Если да, то зачем?

Сколько собеседница скопинского маньяка, улетевшая после ДТП в Париж и на озеро Комо, должна вам заплатить, чтобы вы ответили на её вопросы?

Источник: Лена Миро



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