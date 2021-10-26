Мнение: Каждый третий в реанимации… (с)

“…Сегодня европейские СМИ полны панических ожиданий относительно зимы. «Каждый третий в реанимации вакцинирован. Что дальше?», – задаются вопросом. Ответ на этот вопрос один – больше и чаще колоть вакцину. Может раз в полгода. Может – как с последними рекомендациями по «Джонсон и Джонсону» – раз в два месяца.

(Реально стендап номер бы был, если бы столько денег не было завязано в теме. «У нас для вас две новости. Хорошая и плохая. Хорошая – у нас есть однокомпонентная вакцина. Плохая – колоть ее надо раз в два месяца).

При этом, остановиться, подумать и что-то сделать по другому – уже нельзя. Во-первых политикам нельзя сдать назад – сомнут. А во-вторых, у корпораций куча денег на PR и продвижение, в том числе на продвижение среди политиков. Они заработали и еще планируют. В результате мы имеем уникальную историю, когда после изменения параметров эффективности (и, кстати, безопасности) в ходе применения в сторону снижения фармкомпании не только не теряют, но приобретают в капитализации.

В пределе идеальной вакциной мира игры в кальмара является та, которую надо колоть как можно чаще (в пределе каждый день), а не та, которую используют хотя бы раз в год. А так же та, которую ты должен принять для реализации немедицинских целей. В ресторан сходить, в самолет сесть, получить госуслуги какие-нибудь, ребенка в школу отправить.

А параметр «та, которая эффективна и безопасна» сдвигается на (в лучшем случае) третье место…” и т.д.

Хорошая заметка Глеба Кузнецова на Фейсбуке.