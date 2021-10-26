 

Мнение: Самый кассовый фильм 2021 года

26.10.2021, 3:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уже даже не внезапно. Самым кассовым фильмом 2021-го года стала китайская военная драма  "Битва при Чосинском водохранилище".
Успех в основном пришелся на внутрикитайский кинорынок. Все голливудские блокбастеры отстали от истории победы китайских коммунистов (которых вооружал СССР) над американскими агрессорами.

Китайская военная драма "Битва при Чосинском водохранилище" стала самым кассовым фильмом 2021 года. По итогам прошедших выходных ее совокупные кассовые сборы превысили 828,1 миллиона долларов, что позволило ей вытеснить с первого места другой проект китайского производства – комедию "Привет, мам", финишировавшую в свое время с 821 миллионом долларов.

Примечательно то, что этого выдающегося результата "Битве при Чосинском водохранилище" удалось добиться практически исключительно в национальном прокате. Действие картины происходит в начале 50-х годов прошлого века во время Корейской войны, когда китайским вооруженным силам удалось окружить крупную группировку американских войск. Одну из ключевых ролей исполнил популярный актер Ханьюй Чжан.

Отметим, что ни одному голливудскому кинопроекту, даже выходившим в мировой прокат, не удалось составить конкуренцию блокбастерам, произведенным в Китае.Самым успешным американским фильмом на момент публикации данной заметки являлся боевик "Форсаж 9", собравший 716 миллионов долларов.

https://www.kinonews.ru/news_103231/ – цинк

Фильм пока не видел, но обязательно посмотрю. По итогам просмотра отпишу о впечатлениях. По трейлеру все выглядит весьма годно, на уровне тех же "Восьми сотен". Ну масштабы происходящего снова напоминают о том, что у нас когда творили Бондарчук (нормальный) и Озеров.
В целом же, китайцы уже не раз доказывали, что могут в качественные военные драмы.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / “Бульканье – и ни одного ответа”: Лукашенко о реакции Байдена на вопрос Путина о покушении

04.02 / Напёрстники возврата

21.09 / Как правильно выстроить отношения с плесенью на продуктах питания

23.10 / Павел Воля пошутил на тему отношений Филиппа Киркорова и Давы

19.09 / В США осудили на 12 лет тюрьмы разблокировавшему 2 млн смартфонов специалиста

26.08 / Российский предприниматель наладит поставки чая из Омска для белорусских демонстрантов

20.03 / Мнение: Мы в Москве как в Алабаме

09.06 / Мнение: Лучшие комментаторы блога

26.02 / Эксперт Минфина рассказал о способе получать пенсию в 100 тысяч рублей

11.06 / Американцы усомнились в успехе Байдена на предстоящих переговорах с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика