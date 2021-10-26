Мнение: Самый кассовый фильм 2021 года

Уже даже не внезапно. Самым кассовым фильмом 2021-го года стала китайская военная драма "Битва при Чосинском водохранилище".

Успех в основном пришелся на внутрикитайский кинорынок. Все голливудские блокбастеры отстали от истории победы китайских коммунистов (которых вооружал СССР) над американскими агрессорами.

Китайская военная драма "Битва при Чосинском водохранилище" стала самым кассовым фильмом 2021 года. По итогам прошедших выходных ее совокупные кассовые сборы превысили 828,1 миллиона долларов, что позволило ей вытеснить с первого места другой проект китайского производства – комедию "Привет, мам", финишировавшую в свое время с 821 миллионом долларов.

Примечательно то, что этого выдающегося результата "Битве при Чосинском водохранилище" удалось добиться практически исключительно в национальном прокате. Действие картины происходит в начале 50-х годов прошлого века во время Корейской войны, когда китайским вооруженным силам удалось окружить крупную группировку американских войск. Одну из ключевых ролей исполнил популярный актер Ханьюй Чжан.

Отметим, что ни одному голливудскому кинопроекту, даже выходившим в мировой прокат, не удалось составить конкуренцию блокбастерам, произведенным в Китае.Самым успешным американским фильмом на момент публикации данной заметки являлся боевик "Форсаж 9", собравший 716 миллионов долларов.

https://www.kinonews.ru/news_103231/ – цинк

Фильм пока не видел, но обязательно посмотрю. По итогам просмотра отпишу о впечатлениях. По трейлеру все выглядит весьма годно, на уровне тех же "Восьми сотен". Ну масштабы происходящего снова напоминают о том, что у нас когда творили Бондарчук (нормальный) и Озеров.

В целом же, китайцы уже не раз доказывали, что могут в качественные военные драмы.

—