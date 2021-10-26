Мнение: Фальшивые прививки

Тема фальшивых прививок и сертификатов возникла и набирает обороты. Задержание врача и медсестер в Петербурге, намеки Гинцбурга, вопросы к Белгородской области, ранее ставившейся в пример небывалым уровнем вакцинации. Вряд ли власть будет педалировать эту тему, так как она выставляет ее в крайне невыгодном свете перед теми, кто контролирует процесс овакцинивания российских граждан извне, но и делать вид, что все в порядке — это фактически поощрять рост рынка продажи поддельных справок и сертификатов.

Оценить его невозможно, но скорее всего, он достаточно велик. Проблема в том, что власть выбрала весь или почти весь ресурс людей, добровольно или не совсем добровольно согласившихся на эксперимент над собой и своим здоровьем. Две трети населения страны категоричны в своих опасениях или сознательном отказе от конкретно этой прививки. Однако проблемы, которые возникают у отказников, вынуждают их решать их привычным для государства, которым управляют воры и уголовники, способом — просто купить нужный документ у коррумпированного врача. Косвенным подтверждением того, что рынок огромен и в нем оборачиваются солидные суммы, служит весьма невысокая цена на столь рискованную услугу — от 500 рублей до 3 тысяч. Местами она доходит даже до 15 тысяч рублей, но это, скорее всего, уже что-то из серии банальных разводов.

Если можно пройти «вакцинацию» за сумму в тысячу-две рублей, то зачем рисковать как-то иначе?

Всё это вынуждает задаться более интересным вопросом — если рынок поддельных документов велик, то каковы реальные результаты всего этого мероприятия? О трети населения говорить в таком случае не приходится. Очень может быть, что там и четверти в реальности нет.

Вопрос этот не медицинский. Вообще не. И нет никакого смысла набирать воздух в грудь и грозно спрашивать — вы что, не верите науке? Науке я, к примеру, верю. Путину и Гинцбургу — точно нет. Когда Путин клянется и уверяет в аналогов не имеющем характере и надежности российских вакцин против коронавируса, одно это вынуждает относиться к ним с удвоенной осторожностью. Хотя бы потому, что более лживого человека еще поискать. С руководителем центра Гамалеи тоже не все так просто. Хотя бы потому, что с предыдущими вакцинами у него было не так чтобы очень. Точнее — вообще никак. Человек без портфолио успешных результатов внезапно сварил что-то аналоговнеимеющее? Ну, чудеса бывают, конечно. Но на то они и чудеса.

В общем, медицина здесь просматривается слабо. А вот политика — очень даже. Режим упорно пытается провести процесс вакцинирования, причем делает это с огромным количеством вопросов к содержательному смыслу мероприятия. Логично, что возникает вполне законный вопрос доверия к режиму и лично нашему болебогу. Даже треть поверивших ему настолько, что пошли на сомнительный эксперимент над собой и своим будущим — как-то не впечатляет. А если существенное число «вакцинированных» на самом деле просто купили справки — то вопрос доверия становится уже более чем в полный рост. Немудрено, что показатели приходится буквально выгрызать, терроризируя население, причем делать это с каждой новой итерацией становится все сложнее. Если в субботу-воскресенье в петербуржской «Галерее» стояла очередь в прививочный центр, заворачиваясь спиралью вокруг стеклянного ограждения этажа, то уже в понедельник количество желающих упало в разы. Далее, видимо, и это число будет сокращаться. Поднять его можно — но для этого нужно придумать что-то совсем чумовое. По всей видимости, задача о вакцинации 80 процентов населения не решаема в принципе. И 60 таким макаром не вытянуть. А время поджимает — уже вовсю требуют повторной вакцинации. Справиться с двумя потоками, которых нужно направить на прививку, будет совершенно нереальной задачей.

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