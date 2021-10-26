Мнение: «Ликвидация» президента отменяется?

Татарстан огрызнулся….. В Москве решили, что в стране может быть только один президент. Но Государственный совет Татарстана взбрыкнул и выступил против того, что бы называть руководителя региона «главой Татарстана», мол, в казанском кремле работал, работает и будет работать «президент Татарстана».

Давным-давно Татарстан провозгласил суверенитет и долгие годы, каждый год 30 августа праздновал День суверенитета. Сегодня от былого суверенитета не осталось даже буквы С. «День суверенитета» уже давно заменили на «День республики».

Выглядит это очень забавно, что Татарстан особо не брыкался, когда его загоняли в общее стойло уравнивали в правах с другими российскими регионами. А тут, вдруг, решил заартачится из-за названия должности руководителя…. Какая разница, как будет называться руководитель региона? От названия должности что-то поменяется в жизни простых жителей республики? Не думаю…

Тем не менее, ликвидация должности «президент Татарстана» отменяется… Или откладывается?

На снимке: коллектив единомышленников в Госсовете Татарстана, фотография отсюда

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