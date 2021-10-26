Эстонцев призвали не ждать «Спутник V»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к местным жителям с просьбой не ждать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а вакцинироваться тем, что есть сейчас в стране.

Каллас выступила в парламенте 25 октября, где обсудили тему борьбы с коронавирусом. Депутат от Центристской партии Михаил Стальнухин спросил о планах использования российской вакцины «Спутник V», которой предпочитает прививаться русскоязычное население страны, если она получит одобрение.

Каллас отметила, что договор на покупку вакцины никто не заключал. Она обратила внимание на результаты вакцинации в странах, где уже используют «Спутник V», отметив, что вакцина оказалась не очень полезной.

«Мое пожелание этим людям: стоит использовать вакцины, которые у нас уже есть», – приводит слова Каллас пресс-служба парламента, передает РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса в Эстонии стартовала 27 декабря. В стране разрешены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а прививки уже поставили 782 111 человека, что составляет половину от всего населения страны.