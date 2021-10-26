Российские морпехи отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике

Российские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике и предотвратили его захват, сообщили в Минобороны.

«25 октября экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», – приводит текст сообщения ТАСС.

По информации военного ведомства, нападению пиратов подвергся контейнеровоз «Люция», идущий под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.

Как уточнили в Минобороны, после получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. «При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. <…> Позже с БПК «Вице-адмирал Кулаков» на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна», – сообщили в Минобороны.

Отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации.

Накануне контейнеровоз под флагом Панамы подвергся атаке пиратов в Гвинейском заливе.