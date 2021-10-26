 

Российские морпехи отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике

26.10.2021, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике и предотвратили его захват, сообщили в Минобороны.

«25 октября экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», – приводит текст сообщения ТАСС.

По информации военного ведомства, нападению пиратов подвергся контейнеровоз «Люция», идущий под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.

Как уточнили в Минобороны, после получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. «При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. <…> Позже с БПК «Вице-адмирал Кулаков» на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна», – сообщили в Минобороны.

Отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации.

Накануне контейнеровоз под флагом Панамы подвергся атаке пиратов в Гвинейском заливе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / С 1 ноября некоторые школы Одессы могут вернуться к очному обучению – горсовет

13.03 / Спортивный арбитраж не принял «Катюшу» в качестве замены гимна РФ на ОИ

03.07 / Кадыров сообщил о смерти отца Нурмагомедова

30.09 / Российским подлодкам в Атлантике будет противодействовать новая группа эсминцев ВМС США

17.08 / В Беларуси к забастовке присоединились работники государственных телеканалов

05.07 / Более 50 частных домов подтопило в Крыму из-за ливней

10.02 / Куба собирается стать страной лавочников и малых предпринимателей

20.04 / Coca-Cola решила повысить цены

11.12 / В Офисе президента рассказали, когда начнут платить ФЛП и наемным работникам 8 тыс. гривен компенсаций

04.12 / В Высшем совете правосудия объяснили, почему решили рекомендовать “судью Майдана” Кицюка назначить в Печерский суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика