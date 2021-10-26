Мнение: Письмо: “Избавиться от оправдашек”

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Скоро проверку вам предложу, какие изменения произошли после курса, научились ли вы строить диалоги.

А пока разбирайте это письмо, друзья.

lilime

Уважаемая Эволюция, помогите, пожалуйста, избавиться от самоподгорания и оправдашек.

Мне 32. Некоторое время назад познакомилась с парнем М.

И меня регулярно бомбит от его “не так” заданных вопросов или сказанных фраз. Я раздражаюсь, становлюсь нервной, начинаю оправдываться и что-то доказывать. Иногда яростно. Самой от себя досадно.

Например:

1

Спрашивает, что делала на выходных.

– Встречались с подругой, потом разные домашние дела, и вечером ходила в бассейн.

– За сколько проплываешь туда-обратно?

В ответ начинаю судорожно оправдываться, что я не засекаю и, вообще, хожу любительски и у меня нет такой цели….

2

Рассказываю, что на выходных открыла для себя сезон катания на коньках.

– Ну и как, выучила новые трюки?

В ответ оправдываюсь, что у меня уровень новичка-любителя и нет такой цели, я катаюсь просто так, для удовольствия. И даже когда хочется новые “трюки”, то в первый раз, когда ты новичок и полгода не ходил, ты пытаешься вспомнить хотя бы то, что умел….

3

– Смотрел твои видео.

/это я года 1,5 назад записывала тематические видео и выкладывала в соцсети, потом перестала/.

Ну что, когда следующее?

В ответ хотелось с пеной у рта начать оправдываться, что да ты знаешь вообще, как много всего надо для этого! Да ты даже не знаешь, почему я закончила их снимать!…

4

Спросил про мою семью (я накануне встречалась с двоюродными сёстрами).

– Созваниваешься с племянниками?

– Да нет, зачем?

– Ну, поддерживать отношения, узнавать, как дела.

– Я и через сестёр узнаю, как у них дела. Да и не было у нас никогда таких близких отношений…

– А как же быть хорошей тётей?

Начинаю оправдываться, что это и так нормально, и их самих, и меня всё устраивает, и разница в возрасте, и чего это я вдруг начну им звонить, это странно…

5

Встречались в субботу, я промёрзла и чувствовала себя не очень хорошо.

В середине недели встретились на полчаса, спросил, как дела со здоровьем, сказала, что к началу недели разболелась, поэтому не поехала в офис и понедельник-вторник работала на удалёнке.

– Мм, повезло, миниотпуск получился.

– Нет (с каменным лицом).

(Дальше не стала ничего говорить, но внутри кипело: какой нафиг отпуск? Я вообще-то работала, да ещё и дыша как свистулька и кашляя, как собака!).

6

М. работает в ночную смену, формат работы – дежурство на предприятии.

Пишет поздно вечером.

– Что делаешь?

– Собираюсь спать.

– Везёт тебе.

(Внутри: да блин, ты же сам выбрал такую работу, и вы там ролики на ютубе смотрите, а не вкалываете, и потом отсыпаетесь по 4 дня).

И вообще, какое “везёт”, я работаю как станок, каждый день задерживаюсь, недосыпы постоянно….)

…

И я понимаю, что некие настройки во мне криво настроены, раз меня бомбит на такие фразы.

Спустя время (но не полчаса, а пару дней), приходит ощущение, что эти ситуации – полная фигня, я зачем-то раздуваю из мухи слона и веду себя суетливо и недостойно.

Но вот как превентивно повлиять, чтобы снизить своё бомбление – я не знаю.

Пытаюсь понять, на чём построены мои баги. Что меня так задевает.

Все признаки, что фразы М. цепляют корону. Я чувствую, что она есть, а ухватить пока не получается.

Помогите, пожалуйста!