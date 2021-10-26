“Красная” зона карантина не помешает выборам мэра Харькова – ОГА

“Законодательство позволяет проводить избирательный процесс в “красной зоне”. “Красная зона” касается исключительно ограничений для не вакцинированных лиц, но на избирательный процесс это не повлияет. Потому что будут задействованы все необходимые механизмы, чтобы все были в масках, соблюдена дистанция”, – сказал Хаустов.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.

Как пишет KHARKIV Today, в список 10 кандидатов вошли: Виктор Величков (самовыдвиженец, 64 года, пенсионер), Михаил Добкин (самовыдвиженец, 51 год, бывший народный депутат Украины), Дмитрий Маринин (самовыдвиженец, 54 года, аспирант), Алина Мустафаева (самовыдвиженец, 28 лет, директор ООО “Экокар”), Константин Немичев (самовыдвиженец, 25 лет, глава областной организации “Нацкорпус”), Владимир Плетнев (Партия Шария, 60 лет, предприниматель), Сергей Ряполов (самовыдвиженец, 30 лет, безработный), Александр Скорик (партия “Европейская солидарность”, 46 лет, директор МК “Мясной”), Игорь Терехов (“Блок Кернеса – Успешный Харьков”, 54 года, секретарь Харьковского горсовета), Денис Ярославский (самовыдвиженец, 39 лет, юрист).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только заходит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 25 октября.

В Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – 24 октября. Скончалось около 64 тыс. пациентов с COVID-19.

За последние сутки в Харькове выявили 870 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в “красную” зону вошла Сумская область. Также с 26 октября в “красную” зону войдут Ровенская и Николаевская области.

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