Мнение: Наступление в Южном Марибе. Конец октября 2021 года

Хуситы опубликовали пару новых видео посвященных успешному наступлению в Южном Марибе, которые представляют из себя нарезку из более крупных видео, которые по всей видимости скоро будут опубликованы по итогам завершения очередной фазы операции по освобождению провинции Мариб.

Но и по выложенным "трейлерам" все достаточно наглядно – очередном погром саудитов и хадистов, с традиционными трофеями (включая танки), пленными, трупами, освобожденными населенными пунктами и т.д. и т.п.

С начала сентябрьского наступления в Южном Марибе хуситы освободили более 3200 километров территории Йемена. Саудовская коалиция полностью потеряла возможность пополнять марибскую группировку силами из южных провинций. Южная дорога контролируется хуситами на широком фронте. По сути, постепенно образовывается марибский выступ, где просто напрашивается операция на окружение по сходящимся направлениям.

Вся группировка обороняющая Мариб (до 14-18 тыс. человек) висит на одной трассе снабжения и если легкие силы хуситов на тачанках прорвутся к трассе через пустыню с севера или юга, то в Марибе может разразится полноценная катастрофа с самым большим котлом Йеменской войны. По итогам наступления часть командных структур хадистов и саудитов уже передислоцирована из Мариба в Хадрамаут.

Массированные авиаудары ВВС Саудовской Аравии тормозят, но не останавливают продвижение хуситов.

Плюс заявленные "Ансар Аллах" итоги операции "Весна победы".

Проведено 278 операций с использованием дронов – 161 в Йемене и 117 на территории Саудовской Аравии.

Ракетные войска провели 130 операций, из них 95 в Йемене и 35 на территории Саудовской Аравии.

Сбито 4 БПЛА противника – CH-4, Wing Loong и 2 Scan Eagle).

ВВС Саудовской коалиции нанесли 705 авиаударов.

Общие потери хадистов, саудитов, ИГИЛ и Аль-Каиды заявлены в 1840 человек – 550 убитых, 1200 раненых и 90 пленных. Среди убитых были региональные главари ИГИЛ и "Аль-Каиды".

Также уничтожено 16 ББМ и 180 автомобилей.

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