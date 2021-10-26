Мнение: Нойе орднунг

Неубиваемым аргументом сторонников медицинской точки зрения на идущую сейчас «пандемию» (причем эта точка зрения категорически отрицает либо практически не принимает во внимание любые иные аспекты происходящего — политические, к примеру) является следующий: ну вот для чего тогда все правительства так свирепо вакцинируют свои населения, не считаясь ни с правами человека, ни со своим собственным законодательством, ни с действовавшими ранее протоколами лечения вирусных заболеваний? Ну вот нет никакого иного рационального объяснения кроме поразившего всех гуманизма. И даже страны вроде путинской России, где люди — расходный материал кремлевских людоедов, вдруг тоже воспылали небывалой гуманностью к народишку. Правда, гуманизм какой-то со странностями — убивают в итоге все равно сопоставимо с теми, кого лечат, но это издержки небывалой вспыхнувшей любви к народу-богоносцу.

В общем, вопрос очевиден — зачем это всё, если это не спасение человечества и конкретно российского народа (в нашем случае)?

Любые попытки ответить на этот вопрос за рамками навязанного дискурса упираются в «черный ящик». Мы понимаем, что под вывеской «пандемии» развязана война против человечества. Даже не очень-то скрываются цели этой войны — переход к «новой нормальности», что сильно напоминает известный «нойе орднунг». Но вот при чем тут столь свирепая вакцинация?

Понятно, что возникают разного рода теории, в которых неизбежно много предположений и натяжек. Ну, вроде замысла об истребления человечества. Все эти теории слабы тем, что им сложно ответить на вопрос стратегии: зачем? Попытка создать непротиворечивый ответ на него хаотизирует информационное пространство, что, видимо, и является одной из целей этой войны. Если вы не понимаете замысла противника (а то, что с нами воюют, сомнений-то особых нет), то он уже наполовину победил.

Однако можно к любой задаче подойти непрямо. Не отвечать на вопрос в лоб, а ответить на совершенно другой. Понимание которого делает ненужным ответ на исходный.

В нашем случае (если так поступить), мы получим довольно простую и весьма очевидную конструкцию.

«Новая нормальность» или новый порядок — это новая система мирового устройства. Нынешняя очевидно захлебнулась в огромном количестве несбалансированных противоречий и главное — крах Советского Союза поставил ее существование под сомнение, так как Ялтинско-Потсдамская система — это соглашение о разделе сфер влияния. Одна из двух базовых сфер прежнего (и пока еще существующего) глобального порядка потеряла своего владельца. И перестала поддерживать созданные балансы. Плюс мир вплотную подошел к четвертой НТР, плюс глобальный капитализм снова попал в неразрешимый долговой кризис, плюс перед нами вопрос о переходе к новому технологическому укладу (что бы под этим ни понималось), в общем — переформатирование мирового порядка — вопрос перезревший.

Ранее эти проблемы решались старой доброй войной, по итогам которой победители садились друг перед другом и договаривались о новых принципах. И им никому ничего не нужно было доказывать — они были победителями. К примеру, Франция числится победителем Германии, но ни на одну из ключевых конференций (Тегеранскую, Ялтинскую и Потсдамскую) ее не пригласили. Делили без нее. Ее просто пустили по причине сугубо бытовой — пул США-Англия против пула СССР-Китай в Совбезе означал автоматический пат по любому вопросу. Поэтому уравнивание было достигнуто за счет колоссальных ресурсных возможностей коммунистического блока и перевес в голосах у западного. Этот баланс позволял решать возникающие проблемы, хотя на первых порах были и шероховатости вроде участия войск ООН в корейской войне на одной из сторон.

Но это история. Что сейчас? Сейчас всё то же самое. Если предположить, что нынешняя война закончится победой проектировщиков «новой нормальности», то все равно придется собирать победителей и договариваться о принципах нового глобального порядка. Тут, конечно, есть ряд проблем: совершенно не факт, что «новая нормальность» сумеет победить. До нее существовали достаточно глубоко проработанные проекты переустройства глобального пространства — проект TTIP+TIP, проект Трампа про раздел мировой системы на зоны клиринговых региональных валют. Но эти проекты не удались, и теперь к ним уже никто не вернется. Уже поэтому никто не может сказать — победит ли проект «новой нормальности». Война — дело такое. Можно и проиграть.

Но если предположить, что победа состоялась, то будет несколько победителей, причем сегодня идентифицировать их будет весьма непросто, так как в любом варианте новый порядок будет создан на балансе между национальными государствами, глобальными корпорациями и международной бюрократией. Война, собственно, идет за эти балансы.

Основой и опорой старого (нынешнего) мирового порядка является средний класс — тот самый «золотой миллиард», который и обеспечивал бесперебойное функционирование и развитие мировой экономики. Сегодня в нем отпадает необходимость, так как новая экономика будет функционировать на совсем других принципах. Каких — опять же, будет решаться на конференции победителей (скорее всего, не одной). Но в любом случае надобность в среднем классе отпадает, а значит — перестает действовать весь комплекс атрибутов существования среднего класса — демократия, права человека, право собственности и много чего еще.

Собственно, мы уже почти подобрались к исходному вопросу. «Пандемия» позволяет провести перебалансировку интересов, разменяв права и свободы на безопасность (и неважно, мнимую или реальную). Обнулив права и свободы в пыль. Безопасность становится ключевой ценностью. Ради нее можно будет истреблять людей миллионами (что мы уже наблюдаем на примере сверхсмертности, которая практически вся является не следствием ковида, а следствием неоказания помощи всем иным категориям больных).

Вакцинация — это процесс, который к здоровью и жизни людей в данном конкретном случае не имеет ни малейшего отношения. Зато он имеет очень прямое отношение, во-первых, к ликвидации прежних ценностей и насаждению новых. А во-вторых, позволяет сепарировать те правительства, которые успешнее всего справятся с поставленной задачей подобной ликвидации.

Поэтому для кремлевских воров и убийц вдруг встала в полный рост задача массового охвата прививками населения страны. Они не перед народом исполняют свой долг, а стремятся доказать, что готовы ради принятия в клуб заднескамеечников нового мирового порядка убить столько, сколько потребуется. Понятно, что никто кремлевских урок на конференцию, где будет вырабатываться новый мировой порядок, не пригласит. Они будут ждать в прихожей, как Франция в 45 году. Но тут главное — чтобы хотя бы пригласили постоять. Чтобы хоть чучелом, хоть тушкой, но быть в числе.

Пожалуй, это вполне объясняет происходящее, причем не слишком туманно и сложно. На самом деле многие вещи выглядят сложно, но в своей подоплеке достаточно прозрачны и понятны. Думаю, что этот случай — в их числе.

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