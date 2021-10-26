 

Организаторы Кубка по рационализации в Екатеринбурге пояснили, как соревнования помогут карьере

26.10.2021, 2:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКубок по рационализации и производительности впервые открылся в Екатеринбурге в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2021, участие в мероприятии примут порядка 200 человек.

«Мы впервые проводим Кубок рационализации и производительности, и большое спасибо Екатеринбургу и Свердловской области, Уральской земле в целом, что согласились принять Кубок и идти, как в и 2014 году, первыми, создавая новое. Я хотел бы пожелать всем участникам соревнований посмотреть на технологии, которые есть не только в вашей компании, но и в других для того, чтобы, вернувшись на свои рабочие места, найти те изюминки, те изменения, которые позволили бы, с одной стороны, предприятиям стать эффективнее, а с другой, помогали бы вам развиваться, идти вперед по профессиональной карьере», – сказал генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов, передает ТАСС.

Сообщается, что участие в Кубке принимают порядка 200 конкурсантов.

На брифинге с журналистами Уразов отметил, что конкурсанты чемпионатов по стандартам WorldSkills работают, как правило, в реальных производственных условиях, с самым современным оборудованием и расходными материалами. Цель Кубка рационализации – помочь компаниям найти потери на производстве, определить, какие операции можно и нужно сделать более эффективно и быстрее и многое другое.

«Я уверен, чем больше мы будем проводить такие соревнования, как сегодняшний Кубок, тем сильнее будут межотраслевые связи, и тем скорее слово «рационализатор» наполнится новыми смыслами, которые будут означать постоянную борьбу за эффективность», – сказал на открытии кубка полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в РФ соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Чемпионаты WorldSkills Russia проходят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование». 



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