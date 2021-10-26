Жительница Астрахани отсудила у больницы рекордную компенсацию за смерть от COVID

Жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса в размере 1 млн рублей от районной больницы.

Женщина потребовала деньги из-за того, что врачи не оказали своевременную помощь ее 60-летнему мужу, передает Znak.com.

Согласно документам Астраханского областного суда, в начале июня мужчина обратился в районную больницу с жалобами на кашель и боль в груди. Он заявил, что имел до этого контакт с зараженными коронавирусом, но ему прописали лишь лечение от ОРВИ. Состояние пожилого человека ухудшилось, госпитализировали его только 19 июня, когда и взяли анализы на коронавирус, а 22 июня он умер.

Супруга умершего обратилась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, которое позже прекратили. Адвокат Сергей Бронницкий рассказал, что женщина все же решила обратиться в суд. Ее поддержал после проигрыша первой инстанции областной суд. Отмечается, что 1 млн рублей – это самая большая компенсация, взысканная с больницы в РФ из-за смерти пациента от коронавируса.

Ранее жителю Омска удалось отсудить у больницы 400 тыс. рублей за смерть родственника от коронавируса. Суд решил, что смерть наступила из-за некачественного оказания медпомощи.

Вирусолог объяснил, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса. Как сообщил специалист, вирус – практически неживая субстанция. Он умеет действовать только внутри клетки. Чтобы убить вирус, для этого надо убить клетку, рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.