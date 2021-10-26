 

Жительница Астрахани отсудила у больницы рекордную компенсацию за смерть от COVID

26.10.2021, 2:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса в размере 1 млн рублей от районной больницы.

Женщина потребовала деньги из-за того, что врачи не оказали своевременную помощь ее 60-летнему мужу, передает Znak.com.

Согласно документам Астраханского областного суда, в начале июня мужчина обратился в районную больницу с жалобами на кашель и боль в груди. Он заявил, что имел до этого контакт с зараженными коронавирусом, но ему прописали лишь лечение от ОРВИ. Состояние пожилого человека ухудшилось, госпитализировали его только 19 июня, когда и взяли анализы на коронавирус, а 22 июня он умер.

Супруга умершего обратилась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, которое позже прекратили.  Адвокат Сергей Бронницкий рассказал, что женщина все же решила обратиться в суд. Ее поддержал после проигрыша первой инстанции областной суд. Отмечается, что 1 млн рублей – это самая большая компенсация, взысканная с больницы в РФ из-за смерти пациента от коронавируса.

Ранее жителю Омска удалось отсудить у больницы 400 тыс. рублей за смерть родственника от коронавируса. Суд решил, что смерть наступила из-за некачественного оказания медпомощи. 

Вирусолог объяснил, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса. Как сообщил специалист, вирус – практически неживая субстанция. Он умеет действовать только внутри клетки. Чтобы убить вирус, для этого надо убить клетку, рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / В Белом доме настаивают, что США опережают Россию с вакциной от COVID-19

14.08 / Подведены итоги первого этапа конкурса «Цифровой прорыв»

25.10 / Российский рынок акций открылся ростом

18.07 / С россиян Андрусенко и Кудашева сняли обвинения в использовании допинга

29.06 / По каналам Петербурга поплыли более тысячи прогулочных катеров

23.09 / Цена железной руды ниже $100 за тонну нормальна для рынка – СМИ

07.10 / Трамп отказался от переговоров с демократами о пакете экономической помощи

25.10 / В Украине 400 тыс. учителей завершили вакцинацию от коронавируса – Шкарлет

26.07 / Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и уходит из прокуратуры – адвокаты

14.10 / В трех странах мира не началась вакцинация от коронавируса – ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика