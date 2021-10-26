 

В красную зону эпидемической опасности вошли восемь областей Украины

26.10.2021, 2:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВступило в силу решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины о переводе Николаевской и Ровенской областей в красную, самую строгую зону эпидемической опасности из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

В красной зоне теперь находятся восемь областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская, передает ТАСС.

В этих регионах продовольственные и непродовольственные магазины, киоски, гипермаркеты работают из расчета один человек на 10 кв. м при наличии у посетителей отрицательного результата ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. Парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, хостелы, спортзалы, фитнес-центры и бассейны работают при наличии у посетителей отрицательного результата анализа или свидетельства о прививке. Существенно ограничена работа баров, ресторанов и кафе. Ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста необходимо предъявлять для участия в массовых мероприятиях и посещения учреждений культуры и кинотеатров.

В прошлую пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки. В тот же день стало известно, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

При этом «Спутник V» зарегистрировали 70 стран с общим населением 4 млрд человек, что составляет половину населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.



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