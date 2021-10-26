Обозреватель NI – Будапешт грозит помешать планам евро-атлантической интеграции Киева

Планам по вступлению Украины в ЕС и НАТО может помешать не только напряжённая обстановка на востоке страны, но и желание Венгрии реинтегрировать свои исторические территории на западе Украины, пишет замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете* Мелинда Харинг в статье для The National Interest. При этом, по мнению Хардинг, РФ хотела бы воспользоваться ситуацией и «дестабилизировать Западную Украину».



Reuters

У президента самой бедной страны Европы Владимира Зеленского множество проблем: сепаратизм на востоке Украины, полное отсутствие прямых иностранных инвестиций, коррумпированные суды, множество олигархов и благосклонное, но непостоянное внимание Запада. При этом, как отмечает замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете* Мелинда Харинг в своей статье для The National Interest, украинский лидер хочет прекратить военные действия, покончить с коррупцией в стране, а также добиться вступления Украины в НАТО.

В течение последних двух лет Зеленский и его команда посвятили много сил попыткам установить мир на востоке Украины, чтобы заложить основу для евро-атлантической интеграции Киева, поскольку заявка на вступление в НАТО вряд ли продвинется без мира на востоке страны. Однако пока все усилия были безуспешными.

Тем не менее помешать планам Зеленского может проблема не только на востоке, но и на западе страны, и эта проблема — Будапешт. Так как Венгрия является членом Европейского союза и НАТО, она может заблокировать вступление Украины в блоки.

Дело в том, что Венгрия намерена реинтегрировать свои исторические территории на Украине. По словам местных жителей, отношения между венграми и украинцами в порядке, однако отношения между Будапештом и Киевом — другое дело. Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и регулярно привлекает внимание к языковому вопросу на западе Украины.

Как отмечает Харинг, Будапешт выделяет значительные средства на воссоединение примерно со 120 тыс. венгров, проживающими в Закарпатье. В частности, на этой территории, где за последние 30 лет Будапешт создал сеть школ, дети венгров получают образование на венгерском языке и по венгерским стандартам. До сих пор в регионе не предпринималось серьёзных попыток отделения от Украины. Однако венгерская община уже контролирует влиятельные газеты, веб-сайты и телеканалы на венгерском языке на западе Украины, а у многих местных жителей есть венгерские паспорта.

Кроме того, одна из крупнейших политических партий Венгрии «Фидес — Венгерский гражданский союз», напрямую связанная с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пытается подрывать доверие жителей Закарпатья Киеву и громкими заявлениями. В декабре 2020 года там заявили, что власти Украины создали «ситуацию гражданской войны» в регионе.

При этом, по словам автора статьи, реализацией планов Будапешта была бы удовлетворена Москва. В сложившейся ситуации Кремль был бы рад «ещё больше усложнить жизнь Киева». Харинг полагает, что «намерения Москвы в Закарпатье разгадать нетрудно. Россия намерена дестабилизировать Западную Украину». И Закарпатье для этого является наиболее подходящим вариантом, учитывая смешение множества идентичностей и языков, а также высокий уровень коррупции и приверженности Русской православной церкви Московского патриархата в регионе.

Впрочем, замдиректора Евразийского центра называет стратегию Венгрии по реинтеграции своих исторических земель «откровенной глупостью». Дело в том, что у проживающей на Украине венгерской молодёжи есть паспорта ЕС и они всё чаще уезжают за границу. По словам Хардинг, лишь вопрос времени, когда венгерское население Украины переедет в Европейский союз и постепенно исчезнет с территории Закарпатья.

Тем не менее добиться евро-атлантической интеграции Киева Зеленскому «будет нелегко». Как пишет Харинг в статье для The National Interest, украинский лидер должен найти способ работать с «неуступчивым» Будапештом и лучше интегрировать Закарпатскую область в уже реализуемый проект государственного строительства.

Пока же «есть много причин беспокоиться о будущем региона». Так, в городе Берегове Закарпатский венгерский институт предлагает программу изучения украинского языка для венгров. На большой католической церкви на центральной площади города висит венгерский флаг. И даже на фасаде здания городского совета висят два флага: украинский и венгерский. А в городе Виноградове наблюдается естественное смешение идентичностей, так как из 30 тыс. его жителей до 26% — венгры, которые свободно владеют двумя языками.

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.