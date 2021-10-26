FA – Вашингтону следует перестать считать Россию затравленным загнанным в угол государством

Американские власти сегодня бросили все силы на противодействие растущему влиянию Китая, а вопрос о том, как вести себя с Россией, отошёл на второй план. Как пишет Foreign Affairs, США считают Москву «бумажным тигром», однако многочисленные аргументы в пользу упадка страны сильно преувеличены, и РФ имеет все возможности для того, чтобы оставаться доминирующим игроком и на постсоветском пространстве, и бросать вызов американским интересам в других регионах.



Reuters

Администрация Байдена пришла к власти с чётким и недвусмысленным внешнеполитическим приоритетом — противодействие растущему влиянию Китая. Публичные заявления, документы по планированию национальной безопасности и дипломатические шаги говорят о том, что центром внимания Вашингтона в контексте госбезопасности будет противодействие растущему глобальному влиянию Пекина. Как пишет Foreign Affairs, вместе с этим вопрос о том, как вести себя с Россией, отошёл на второй план. Американские власти до сих пор считают Москву «бумажным тигром», однако многочисленные аргументы в пользу упадка РФ сильно преувеличены.

Как продолжают авторы материала, Вашингтон зацикливается на Китае, надеясь просто обыграть Россию на паузе. Однако американскому руководству следует рассматривать Россию как долговечную, а не склонную к упадку державу, и откровенно говорить о её истинных трудностях и возможностях. Поэтому только переосмысление американских представлений о российской мощи позволило бы политикам предотвратить длительную конфронтацию с сильным и конкурентноспособным противником.

Сегодня РФ значительно отстаёт от Соединённых Штатов и Китая по большинству показателей научно-технического развития. Поэтому лочично было бы предположить, что способность РФ к дестабилизации и враждебности на международной арене должна пойти на спад. Но сколько ни подчёркивать слабые стороны РФ и преуменьшать сильные, демографический и военный потенциал страны снижаться явно не будет.

Аналитики любят отмечать, что полуторатриллионный ВВП РФ сопоставим с ВВП Италии или Техаса. Но если сделать поправку на паритет покупательной способности — и данный показатель вырастет до $4,1 трлн, сделав Россию второй по величине экономикой Европы и шестой в мире. Конечно, на сегодняшний день реальные доходы российского населения снизились на 10% по сравнению с 2013 годом, что сводит на нет почти десятилетний рост. Однако макроэкономические показатели достаточно стабильны, чтобы позволить Москве продолжить демонстрировать свою силу и мощь в будущем. То же самое, пишут авторы статьи, можно сказать и о санкциях и последствиях падения цен на нефть — в 2014 году это привело к экономическому спаду, однако в последующие годы правительство ограничило расходы и адаптировалось к низким ценам, создав профицит бюджета и увеличив подушку безопасности.

Кроме того, РФ по-прежнему входит в первую десятку стран мира по расходам на исследования и разработки, хоть и отстаёт от Соединённых Штатов в плане технологических инноваций. Более того, РФ обладает хоть и проблемным, но конкурентоспособным технологическим сектором, а её собственные аналоги онлайн-платформ Facebook, Google и прочих пользуются успехом и популярностью внутри страны.

Также, пишет Foreign Affairs, одним из наиболее распространённых заблуждений в отношении РФ является то, что её будущие возможности будут резко ограничены демографическими перспективами. По прогнозам ООН, к 2050 году население РФ сократится примерно на 7%, а по ещё более пессимистичным — до 11%. Но даже в последнем случае РФ сохранит уверенную позицию наиболее густонаселённой страны Европы и Евразии. Она, может, и отстаёт от высокоразвитых западных стран по показателям средней продолжительности жизни и уровню смертности, но никакой демографический коллапс стране явно не грозит.

Однако самым главным фактором является военная сила России, с которой необходимо считаться. Военная мощь всегда была её сильной стороной, компенсируя малодиверсифицированную экономику, техническую отсталость и недостаток политической динамичности. Отчасти именно поэтому РФ в прошлом удавалось выдерживать длительную конкуренцию с гораздо более сильными в экономическом отношении государствами. Сегодня же, несмотря на то что американские политики переключили своё внимание на Китай, РФ остаётся главным конкурентом США в области технологий производства ядерного оружия. Если не брать в расчёт НАТО, она располагает крупнейшими в Европе неатомными силами, которые подверглись значительным преобразованиям в период военных реформ и инвестиций после 2008 года.

Помимо прочего, РФ располагает динамичными силами специального назначения и военной разведки, а также наёмными войсками, не говоря уже о статусе ведущей космической державы и широкого выбора возможностей в области информационных войн. И хотя у российских военных полно собственных проблем, и в некоторых областях они заметно отстают, в практической плоскости РФ имеет хорошие возможности для того, чтобы оставаться доминирующим игроком на постсоветском пространстве и бросать вызов интересам США в других регионах.

Как заключают авторы материала, Вашингтону следует перестать считать Россию затравленным и загнанным в угол государством. События вроде неудачного вывода американских войск из Афганистана лишний раз подтверждают понимание Москвой упадка самих США, и отказ считаться с этим мнением породит ложные ожидания в отношении поведения России, в результате чего Америка и её союзники окажутся не в самом выгодном положении и не смогут адекватно предугадывать российские действия.

«Российская военная угроза меньше не стала, в отличие от выделяемого для борьбы с ней финансирования. По понятным причинам исходящая от набирающего влияние ревизионистского Китая угроза сильна, но Соединённые Штаты способны решать вопросы, связанные сразу с двумя державами: растущей угрозой в лице Китая и постоянной угрозой в лице России», — заключают авторы Foreign Affairs.