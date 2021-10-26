 

Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы определили приоритеты сотрудничества между странами

26.10.2021, 1:58, Новости дня
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По словам Шмыгаля, трем странам нужно объединить усилия по основным направлениям взаимодействия, которые должны быть включены в декларацию саммита “Восточного партнерства”.

“На наш взгляд, эти приоритеты должны включать: поддержку инициативы “Ассоциированного трио”, признание европейских устремлений и европейской перспективы для стран, которые хотят присоединиться к ЕС и соответствуют Копенгагенским критериям, поддержку территориальной целостности и решительное осуждение агрессии со стороны Российской Федерации, интеграции во внутренний рынок ЕС, устойчивость, безопасность и оборонное сотрудничество”, – подчеркнул глава правительства Украины.

Шмыгаль отметил потенциал диалога между ЕС и трио стран в цифровой сфере – это поспособствует укреплению сотрудничества в сфере связи, трансграничных услуг, защите данных, кибербезопасности.

“Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы договорились координировать действия для реализации совместных приоритетов и активизировать деятельность соответствующих трехсторонних рабочих групп”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой основали “Ассоциированное трио” – формат усиленного сотрудничества между странами по вопросам европейской интеграции. 17 мая стороны подписали меморандум, в котором подчеркнули свои амбиции стать членами Евросоюза.

Три страны стремятся расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского союза, сказано в меморандуме.

Украина, Грузия и Молдова являются участниками “Восточного партнерства” – проекта Евросоюза, существующего с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. При этом три последних призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы “Восточное партнерство” и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, “зеленая” экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

Евросоюз поддержал формат “Ассоциированного трио” между Украиной, Молдовой и Грузией.

ЕС считает приоритетной поддержку стран – участниц “Восточного партнерства”, отметил в конце июня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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